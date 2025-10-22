13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
22 жовтня 2025, 19:14

У Запоріжжі показали відео перших хвилин після нічного удару по житловому будинку

22 жовтня 2025, 19:14
Фото: Telegram/Іван Федоров
Правоохоронці показали, як виглядали перші хвилини після нічного ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У мережі з'явилося відео з бодікамер патрульних, які першими прибули на місце нічного ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі. На кадрах зафіксовані перші хвилини після вибуху – зруйновані квартири, вибиті вікна та налякані мешканці, які потребували допомоги.

Як повідомили в поліції, екіпажі патрульних одразу вирушили до районів влучань. Правоохоронці допомагали постраждалим вибратися з пошкоджених будівель, надавали першу допомогу та підтримували тих, хто перебував у шоковому стані.

За попередньою інформацією, унаслідок атаки є постраждалі, серед них – двоє дітей. Наразі фахівці ДСНС та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків удару, а поліція документує факти руйнувань і встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, цієї ночі та вранці противник завдав масованого удару по мирних містах за допомогою ракет і дронів. У Дніпровському районі Києва внаслідок ворожої атаки дронів сталася пожежа у багатоповерхівці на рівні 8 та 9 поверхів.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував нічні та ранкові обстріли Росією українських міст. За його словами, РФ не відчуває достатнього тиску за затягування війни.

