В Одессе будут судить участников преступной группировки, требовавших у граждан надуманные долги

фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В настоящее время они находятся под стражей. За совершенное правонарушителям грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что преступную группировку возглавлял 28-летний мужчина. Руководили группировкой его подопечные в возрасте 28 и 19 лет, которые привлекли к противоправной деятельности еще троих мужчин.

"Соорганизаторы совместно с лидером планировали преступления, контролировали их реализацию и делили полученные преступным путем средства. Также они не гнушались непосредственно участвовать в отдельных преступлениях, которые совершались не только в Одессе, но и в Киеве", – говорится в сообщении.

Во время спецоперации правонарушителей задержали в процессуальном порядке: троих в Одессе, а двоих – в столице. По ходатайству следователей суд избрал сообщниками меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

