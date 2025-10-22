13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
UA | RU
UA | RU
22 октября 2025, 14:19

В Одессе будут судить участников преступной группировки, требовавших у граждан надуманные долги

22 октября 2025, 14:19
Читайте також українською мовою
фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Читайте також
українською мовою

В настоящее время они находятся под стражей. За совершенное правонарушителям грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что преступную группировку возглавлял 28-летний мужчина. Руководили группировкой его подопечные в возрасте 28 и 19 лет, которые привлекли к противоправной деятельности еще троих мужчин.

"Соорганизаторы совместно с лидером планировали преступления, контролировали их реализацию и делили полученные преступным путем средства. Также они не гнушались непосредственно участвовать в отдельных преступлениях, которые совершались не только в Одессе, но и в Киеве", – говорится в сообщении.

Во время спецоперации правонарушителей задержали в процессуальном порядке: троих в Одессе, а двоих – в столице. По ходатайству следователей суд избрал сообщниками меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали террористов, которые по заказу российских спецслужб подожгли объект Укрзализныци. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса Одесская область преступная группа полиция задержания
Среди целей ТЦК и объект Сил обороны: российский агент в Одесской области готовил теракты
22 октября 2025, 13:55
Одесские полицейские призвали пешеходов позаботиться о собственной видимости на дороге в темное время суток
21 октября 2025, 22:35
Одесситка нашла мертвую мышь в упаковке кефира после двух дней потребления
21 октября 2025, 21:21
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
$14 тысяч за побег в Беларусь: в Тернопольской области будут судить 37-летнего мужчину, который организовал мошенническую схему "выезда за границу"
22 октября 2025, 15:41
НАБУ провело обыски у должностных лиц Полтавской ОВА по делу о хищении средств на фортификациях
22 октября 2025, 15:14
В Тернопольской области мужчина ударил ножом полицейского во время проверки документов
22 октября 2025, 14:58
В Днепре спасают жизнь женщины, которой выстрелили в лицо
22 октября 2025, 14:55
В Киеве диверсант планировал взрыв по заказу
22 октября 2025, 14:30
Во Львове мотоцикл столкнулся с Ford: погибла несовершеннолетняя пассажирка
22 октября 2025, 14:14
Среди целей ТЦК и объект Сил обороны: российский агент в Одесской области готовил теракты
22 октября 2025, 13:55
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
22 октября 2025, 13:40
В Тернопольской области продавец обворовал магазин, в котором работал
22 октября 2025, 13:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »