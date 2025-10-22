$14 тысяч за побег в Беларусь: в Тернопольской области будут судить 37-летнего мужчину, который организовал мошенническую схему "выезда за границу"

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

В Тернопольской области правоохранители завершили досудебное расследование в отношении мужчины, который организовал мошенническую схему выезда за границу для мужчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным следствия, в начале этого года 37-летний житель Тернополя обещал мужу призывного возраста "помощи" пересечь государственную границу со стороны Беларуси. Фигурант убеждал, что имеет нужные связи и сможет гарантировать безопасность во время выезда.

Свои "услуги" он оценил в 14 тысяч долларов США. Впоследствии злоумышленника задержали.

"Следователи завершили досудебное расследование, а материалы уголовного производства по не законченному покушению на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничества), совершенного в условиях военного положения, в больших размерах, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины направили в суд", – добавили в полиции.

Как сообщалось, в Тернопольской области будут судить депутата, который помогал мужчинам сниматься с военного учета. Стоимость таких "услуг" составляла от 8 до 10 тысяч долларов.