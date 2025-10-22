В Запорожье после ночной атаки дронов – пожары и девять пострадавших
В ночь на 22 октября российские войска атаковали Запорожье дронами. По данным местных властей, удары продолжались с 01:30 до 01:47
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате атаки травмированы девять человек, количество пострадавших уточняется.
Взрывы вызвали несколько пожаров в жилых домах:
- загорелись балконы на четырех этажах одного из домов (площадь около 100 кв. м),
- в пятиэтажке – возгорание четырех балконов (60 кв. м),
Также горела кровля многоэтажного дома, пожар ликвидирован.
Спасатели провели эвакуацию жителей из зон опасности.
На местах работают все экстренные службы.
Напомним, ночью 22 октября враг нанес удары ракетами по Киеву, в нескольких локациях вспыхнули пожары. В Днепровском районе столицы в результате вражеской атаки дронов произошел пожар в многоэтажке на уровне 8 и 9 этажей. Два человека погибли.
В Черниговской области дроны атаковали город: 4 погибших, 10 раненых, среди них – 10-летний ребенокВсе новости »
21 октября 2025, 21:28В Сумах российский дрон ударил по проезжей части: девять человек ранены
21 октября 2025, 19:03РФ атаковала дронами Смелу: поврежден объект критической инфраструктуры
21 октября 2025, 17:19
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Хмельницкой области расследуют жестокое обращение с собаками, которых могли убивать и есть
22 октября 2025, 07:56Ночной обстрел Запорожья: возросло количество пострадавших, часть города без электричества
22 октября 2025, 07:41Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
22 октября 2025, 07:28В Киеве из-за атаки дронов вспыхнула многоэтажка: два человека погибли
22 октября 2025, 06:53"Вышла замуж – пусть мужчина делает свадьбу": Оля Полякова объяснила, почему не оплачивала свадьбу дочери
22 октября 2025, 01:30Актриса Анна Саливанчук объяснила, зачем она делает горячие фото
22 октября 2025, 00:50"Не страдаю": актриса Екатерина Кузнецова ответила на давление по браку и детям
22 октября 2025, 00:30В Украине за неделю подорожали овощи: какие теперь цены
21 октября 2025, 23:30Украина резко нарастила импорт сала
21 октября 2025, 23:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »