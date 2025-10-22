В Запорожье после ночной атаки дронов – пожары и девять пострадавших

Фото: ГСЧС Запорожье

В ночь на 22 октября российские войска атаковали Запорожье дронами. По данным местных властей, удары продолжались с 01:30 до 01:47

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки травмированы девять человек, количество пострадавших уточняется.

Взрывы вызвали несколько пожаров в жилых домах:

загорелись балконы на четырех этажах одного из домов (площадь около 100 кв. м),

в пятиэтажке – возгорание четырех балконов (60 кв. м),

Также горела кровля многоэтажного дома, пожар ликвидирован.

Спасатели провели эвакуацию жителей из зон опасности.

На местах работают все экстренные службы.

Напомним, ночью 22 октября враг нанес удары ракетами по Киеву, в нескольких локациях вспыхнули пожары. В Днепровском районе столицы в результате вражеской атаки дронов произошел пожар в многоэтажке на уровне 8 и 9 этажей. Два человека погибли.