19:59  21 октября
В Украину идет резкое потепление, уже завтра ожидается до +16
18:15  21 октября
Житель Полтавы "заминировал" Верховную Раду: что решил суд
17:22  21 октября
В Киеве больше всего штрафуют "уклонистов"
21 октября 2025, 21:28

В Черниговской области дроны атаковали город: 4 погибших, 10 раненых, среди них – 10-летний ребенок

21 октября 2025, 21:28
Фото: ГСЧС Украины
В Черниговской области сегодня зафиксирована серия ударов дронов, повлекших за собой разрушение домов и пострадавших среди мирного населения

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Сегодня Новгород-Северский на Черниговщине подвергся атаке российских беспилотников. В результате ударов по городу пострадали гражданские объекты и жители.

Пожарные ликвидируют последствия атаки

Во время атаки возник пожар в жилом доме. Кроме того, зафиксировано попадание вблизи одного из медицинских учреждений. Пожарные и спасательные службы оперативно выехали на место инцидента для ликвидации последствий.

Предварительно известно о четырех погибших. Еще десять человек получили ранения разной степени тяжести, в том числе 10-летний ребенок. Пострадавшие были госпитализированы в местные медицинские учреждения для оказания помощи.

Жители покидают поврежденные дома

Ранее сообщалось, в результате обстрелов Никопольского района войсками рф FPV-дронами и артиллерией получила ранения 66-летняя женщина, кроме того повреждена инфраструктура.

