07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
00:50  22 жовтня
Акторка Анна Саліванчук пояснила, навіщо вона робить гарячі фото
19:59  21 жовтня
В Україну йде різке потепління, вже завтра очікується до +16
22 жовтня 2025, 07:41

Нічний обстріл Запоріжжя: зросла кількість постраждалих, частина міста без електрики

22 жовтня 2025, 07:41
Фото: Запорізька ОВА
У ніч на 22 жовтня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Унаслідок атаки постраждали щонайменше 13 цивільних

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Кількість постраждалих, які звернулись за допомогою медиків, зросла до 13 людей", – зазначив він.

За його словами, через обстріл понад дві тисячі мешканців міста залишилися без електропостачання.

Наразі на місці працюють аварійні служби, триває відновлення енергопостачання.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки травмовано дев'ять людей. За даними ДСНС, вибухи спричинили кілька пожеж у житлових будинках. Також горіла покрівля багатоповерхового будинку, пожежу ліквідовано.

22 жовтня 2025, 07:28
У Києві через атаку дронів спалахнула багатоповерхівка: двоє людей загинули
22 жовтня 2025, 06:53
На Чернігівщині дрони атакували місто: 4 загиблих, 10 поранених, серед них – 10-річна дитина
21 жовтня 2025, 21:28
