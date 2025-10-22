Нічний обстріл Запоріжжя: зросла кількість постраждалих, частина міста без електрики
У ніч на 22 жовтня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Унаслідок атаки постраждали щонайменше 13 цивільних
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Кількість постраждалих, які звернулись за допомогою медиків, зросла до 13 людей", – зазначив він.
За його словами, через обстріл понад дві тисячі мешканців міста залишилися без електропостачання.
Наразі на місці працюють аварійні служби, триває відновлення енергопостачання.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки травмовано дев'ять людей. За даними ДСНС, вибухи спричинили кілька пожеж у житлових будинках. Також горіла покрівля багатоповерхового будинку, пожежу ліквідовано.
