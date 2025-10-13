20:59  13 октября
Псевдо-KFC на оккупированном Запорожье травят жителей
13 октября 2025, 19:50

Псевдо-KFC на оккупированном Запорожье травят жителей

13 октября 2025, 19:50
Иллюстративное фото
В Мелитополе и других оккупированных территориях Запорожской области аферисты травят людей. Это происходит с помощью фаст-фуда

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Движение "Желтая лента" сообщило, что на оккупированных территориях аферисты развешивают плакаты и делают рассылки, обещая "официальную доставку" и "оригинальное меню". На самом деле эта еда подделка, а мошенников "крышуют" оккупанты.

У псевдоресторанов нет никаких лицензий. Настоящая же сеть ресторанов KFC отсутствует на оккупированных территориях. Фиксируют случаи отравления после употребления этих "подделок" на оккупированных территориях.

Активисты призывают жителей оккупированных территорий не пользоваться подобными "сервисами".

Напомним, на временно оккупированных территориях Россия запустила новую пропагандистскую инициативу для молодежи – так называемый "курс молодого инфобойца". Старшеклассников фактически готовят к распространению лживой информации и пропаганде страны-агрессора.

09 октября 2025
