Керівник ГО "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів, що на окупованих територіях відбуваються масштабні "чистки". Він зазначив, що майже за кожен прояв "нелояльності" можуть затримувати людей. Зокрема, за старі донати на ЗСУ, використання "емоджі" або критичні коментарі в соціальних мережах.

При цьому фейкові суди отримали вказівку пришвидшувати розгляд "минулих" кримінальних справ. Зокрема, скоро очікують масове винесення вироків українцям за "шпигунство" та "зраду".

"Все це на фоні "корупційних чисток" в самій росії. Таке враження, що режим впав в тотальну фобію. Ззовні та зсередини. Дуже схоже на 1937 рік, з поправкою на війну", – каже Петро Андрющенко.

