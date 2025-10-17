16:42  17 жовтня
Українцям радять одягатися тепліше: якою буде погода на вихідні
16:13  17 жовтня
Перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа визнали незаконним
13:50  17 жовтня
На Закарпатті прикордонник переправляв до Румунії сигарети і чоловіків
UA | RU
UA | RU
17 жовтня 2025, 17:37

"Режим впав у тотальну фобію": на окупованих територіях на Запоріжжі та Донеччини посилились перевірки та арешти

17 жовтня 2025, 17:37
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Донецькій та Запорізькій областях російська ФСБ проводить "чистки". Окупанти застосовують тотальний контроль та вибірково заарештовують дітей

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Керівник ГО "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів, що на окупованих територіях відбуваються масштабні "чистки". Він зазначив, що майже за кожен прояв "нелояльності" можуть затримувати людей. Зокрема, за старі донати на ЗСУ, використання "емоджі" або критичні коментарі в соціальних мережах.

При цьому фейкові суди отримали вказівку пришвидшувати розгляд "минулих" кримінальних справ. Зокрема, скоро очікують масове винесення вироків українцям за "шпигунство" та "зраду".

"Все це на фоні "корупційних чисток" в самій росії. Таке враження, що режим впав в тотальну фобію. Ззовні та зсередини. Дуже схоже на 1937 рік, з поправкою на війну", – каже Петро Андрющенко.

Нагадаємо, нещодавно був день народження у російського диктатора Путіна. На окупованих територіях українці вирішили нагадати йому, як до нього ставляться: зокрема, місцеві жителі палили його портрети.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупація окупанти Запорізька область
Псевдо-KFC на окупованому Запоріжжі труять жителів
13 жовтня 2025, 19:50
На окупованій ЗАЕС почали відновлювати електропостачання: що відомо
10 жовтня 2025, 13:11
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Українці активно купують квитки на потяг з Києва до Бухареста
17 жовтня 2025, 18:59
На Київщині біля річки Десна знайшли бойову частину російської ракети Х-69
17 жовтня 2025, 18:56
Небезпечна знахідка: у Кривому Розі серед вулиці лежить дрон
17 жовтня 2025, 18:55
На трасі Київ–Одеса перекинувся мікроавтобус: 8 постраждалих, серед них важко поранені
17 жовтня 2025, 18:44
У Києві легковик відкинуло на тротуар – постраждали п’ятеро осіб, серед них двоє дітей
17 жовтня 2025, 18:29
У Тернополі поліцейські врятували неадекватну жінку, яка бігала по дорозі
17 жовтня 2025, 18:20
РФ серйозно пошкодила будівлю краєзнавчого музею у Херсоні
17 жовтня 2025, 18:08
У Мукачеві взяли під варту 32-річного водія, який збив насмерть пішохода у лютому 2024 року
17 жовтня 2025, 18:06
На Рівненщині чоловік заробляв на наркотиках
17 жовтня 2025, 17:55
У 2023 році українці заробили на Onlyfans понад 130 млн доларів
17 жовтня 2025, 17:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »