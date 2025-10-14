На Запорожье за сутки 532 удара РФ: два человека погибли, есть разрушение
За последние сутки российские войска нанесли 532 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в Пологовском районе в результате удара беспилотника по гражданскому авто погибли два человека.
Войска РФ осуществили:
- 7 авиаударов по Барвиновке, Гуляйполю, Малиновке и Белогорью;
- 311 атак БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) по Терноватому, Беленькому, Плавням, Степному, Приморскому, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Новоандреевке, Чаривному и Белогорью;
- 4 обстрела из РСЗО по Степному, Плавням и Новоданиловке;
- 210 артиллерийских ударов по Плавням, Степному, Приморскому, Гуляйполю, Щербакам, Малиновке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Новоандреевке, Чаривному и Белогорью.
Также поступило 27 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, вечером 13 октября российские войска нанесли авиаудар по Харькову, применив управляемые авиационные бомбы. Под удар попал Слободской район, также зафиксирован большой пожар в Салтовском районе. Шесть человек получили ранения обломками стекла.
