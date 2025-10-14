На Запорожье за сутки 532 удара РФ: два человека погибли, есть разрушение

Фото: Запорожская ОВА

За последние сутки российские войска нанесли 532 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в Пологовском районе в результате удара беспилотника по гражданскому авто погибли два человека.

Войска РФ осуществили:

7 авиаударов по Барвиновке, Гуляйполю, Малиновке и Белогорью;

311 атак БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) по Терноватому, Беленькому, Плавням, Степному, Приморскому, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Новоандреевке, Чаривному и Белогорью;

4 обстрела из РСЗО по Степному, Плавням и Новоданиловке;

210 артиллерийских ударов по Плавням, Степному, Приморскому, Гуляйполю, Щербакам, Малиновке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Новоандреевке, Чаривному и Белогорью.

Также поступило 27 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, вечером 13 октября российские войска нанесли авиаудар по Харькову, применив управляемые авиационные бомбы. Под удар попал Слободской район, также зафиксирован большой пожар в Салтовском районе. Шесть человек получили ранения обломками стекла.