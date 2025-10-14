01:35  14 октября
В Украине подорожало строительство жилья
00:55  14 октября
Погиб украинский актер, служивший в ВСУ
16:55  13 октября
Украину накроет резкое похолодание: столбики термометров опустятся до +2
14 октября 2025, 07:33

На Запорожье за сутки 532 удара РФ: два человека погибли, есть разрушение

14 октября 2025, 07:33
Фото: Запорожская ОВА
За последние сутки российские войска нанесли 532 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в Пологовском районе в результате удара беспилотника по гражданскому авто погибли два человека.

Войска РФ осуществили:

  • 7 авиаударов по Барвиновке, Гуляйполю, Малиновке и Белогорью;
  • 311 атак БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) по Терноватому, Беленькому, Плавням, Степному, Приморскому, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Новоандреевке, Чаривному и Белогорью;
  • 4 обстрела из РСЗО по Степному, Плавням и Новоданиловке;
  • 210 артиллерийских ударов по Плавням, Степному, Приморскому, Гуляйполю, Щербакам, Малиновке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Новоандреевке, Чаривному и Белогорью.

Также поступило 27 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, вечером 13 октября российские войска нанесли авиаудар по Харькову, применив управляемые авиационные бомбы. Под удар попал Слободской район, также зафиксирован большой пожар в Салтовском районе. Шесть человек получили ранения обломками стекла.

