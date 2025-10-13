РФ вечером запустила по Украине несколько групп ударных дронов

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным воздушных сил, первые вражеские беспилотники в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться около 18:00. В настоящее время воздушная тревога объявлена в северных, восточных и части южных регионов.

По состоянию на 21.05 вражеские дроны были замечены возле Харькова, Чернигова, а также в Сумской области.

Жителей областей, в которых объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае угрозы немедленно направляться к ближайшим укрытиям.

