РФ вечером запустила по Украине несколько групп ударных дронов
Россия снова атакует Украину "Шахедами"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным воздушных сил, первые вражеские беспилотники в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться около 18:00. В настоящее время воздушная тревога объявлена в северных, восточных и части южных регионов.
По состоянию на 21.05 вражеские дроны были замечены возле Харькова, Чернигова, а также в Сумской области.
Жителей областей, в которых объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае угрозы немедленно направляться к ближайшим укрытиям.
Напомним, в Украине возобновляют электроснабжение после ночных атак РФ. Восстановительные работы продолжаются во многих регионах.
