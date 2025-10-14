На Запоріжжі за добу 532 удари РФ: двоє людей загинули, є руйнування

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, у Пологівському районі внаслідок удару безпілотника по цивільному авто загинули дві людини.

Війська РФ здійснили:

7 авіаударів по Барвинівці, Гуляйполю, Малинівці та Білогір’ю;

311 атак БпЛА різної модифікації (переважно FPV) по Тернуватому, Біленькому, Плавнях, Степовому, Приморському, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Новоандріївці, Чарівному та Білогір’ю;

4 обстріли з РСЗВ по Степовому, Плавнях та Новоданилівці;

210 артилерійських ударів по Плавнях, Степовому, Приморському, Гуляйполю, Щербаках, Малинівці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Новоандріївці, Чарівному та Білогір’ю.

Також надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 13 жовтня російські війська завдали авіаудару по Харкову, застосувавши керовані авіаційні бомби. Під удар потрапив Слобідський район, також зафіксовано велику пожежу в Салтівському районі. Шестеро людей отримали поранення уламками скла.