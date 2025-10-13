Фото: ГСЧС

В Запорожской области россияне сбросили дрон на автомобиль. Спасатели показали фото последствий

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Российский дрон в Запорожской области атаковал гражданский автомобиль. Это произошло в одном из населённых пунктов Пологовского района. В автомобиле находились 53-летний мужчина и его 57-летняя жена.

"Их тела из изуродованного автомобиля деблокировали спасатели", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее на Днепропетровщине в результате российских обстрелов погибли 66-летний мужчина и 76-летняя женщина. Россияне в тот день атаковали область дронами и артиллерией.