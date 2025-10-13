В Запорожье дезертир готовил теракт

Фото: СБУ

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители задержали российского агента, который должен был заложить взрывчатку вблизи одного из мест массового скопления людей в Запорожье. Известно, что он действовал по указаниям россиян.

Агентом РФ оказался 37-летний мобилизованный из прифронтового Мирнограда. Он самовольно покинул воинскую часть и скрывался в Киеве. Когда он находился в СОЧ, он искал "легкий заработок", и тогда его завербовали россияне.

Российские спецслужбы дали агенту задачу для проверки отследить координаты блокпостов и мест постоянной дислокации Сил обороны в столице Украины. Впоследствии россияне отправили его в Запорожье. Там он арендовал квартиру и приобрел компоненты для изготовления и приобрел все для изготовления самодельной бомбы.

Сейчас злоумышленник под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно во Львове "на горячем" задержали двух подростков, заложивших самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного. Организаторами теракта оказались 17-летний парень из Днепропетровщины и 16-летняя девушка из Черкасской области, завербованные врагом.