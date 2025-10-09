Фото: СБУ

СБУ задержала еще одного агента ФСБ в Полтавской области. Фигурант готовил координаты для новой ракетной атаки РФ по оборонной и критической инфраструктуре Миргорода

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Расследование установило, что по данным этого корректировщика враг рассчитывал вывести из строя баллистическими ударами большинство электроподстанций, питающих райцентр. Также приоритетными целями россиян были места дислокации мобильных огневых групп и запасные командные пункты украинских войск.

Для корректировки удара ФСБ завербовала через Телеграм местного разнорабочего. По инструкции окупантов агент обследовал в городе энергообъекты и здания, возле которых находился личный состав Сил обороны. Во время разведвылазок он обозначал такие локации на Google-картах и пересылал координаты куратору – сотруднику пограничного управления ФСБ по Псковской области.

СБУ заблаговременно разоблачила приспешника россиян и задержала его "на горячем", когда тот фотографировал периметр одной из запасных локаций Сил обороны.

Параллельно СБУ провела комплекс мер по дополнительной защите объектов, попавших в зону шпионской активности.

На месте у задержанного изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

