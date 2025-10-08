11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
08 октября 2025, 14:45

Дальнобойщик, работавший на РФ: СБУ разоблачила корректировщика

08 октября 2025, 14:45
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали агента РФ. Он собирал данные для врага под видом водителя международных перевозок

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Основной задачей "дальнобойщика" было собирать и передавать россиянам геолокации объектов оборонной и критической инфраструктуры Украины. Известно, что он отслеживал перемещение вооружения и товаров военного назначения, которые транспортировались по территории Европейского Союза в направлении Украины и передавал соответствующую информацию врагу.

Также российский агент фиксировал "цели" прямо при перевозке грузов. Для конспирации все данные он хранил на шести разных смартфонах. Он оказался одним из участников сети ФСБ, разоблаченной правоохранителями еще в начале года.

Сейчас водитель задержан. Ему сообщили о подозрении. Теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ корректировщик агент рф
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Послы ЕС одобрили новое торговое соглашение с Украиной: названа дата утверждения
08 октября 2025, 15:28
Владельцы разрушенного войной имущества смогут бесплатно получить землю: что известно
08 октября 2025, 15:19
Фанаты полтавской "Ворсклы" обругали футболистов и тренера за проигрыш аутсайдеру (видео 18+)
08 октября 2025, 15:12
С начала 2025 года ГБР направило в суд 5879 обвинительных актов в отношении правоохранителей и чиновников
08 октября 2025, 14:59
В Запорожье подростки угрожали расстрелять пенсионерок
08 октября 2025, 14:41
Действующий запрет на выезд мужчин за границу – неконституционный
08 октября 2025, 14:16
Культурное наследие Украины под угрозой: оккупанты вывезли артефакты из Каменной Могилы и Крыма
08 октября 2025, 14:14
Нардеп Гончаренко: Зеленский назвал "слуг" "деструктивными д*билами"
08 октября 2025, 13:58
Скандал в Вышгороде: мэра и подрядчика обвиняют в растрате миллионов
08 октября 2025, 13:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Сергей Фурса
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »