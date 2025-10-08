Фото: СБУ

Правоохранители задержали агента РФ. Он собирал данные для врага под видом водителя международных перевозок

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Основной задачей "дальнобойщика" было собирать и передавать россиянам геолокации объектов оборонной и критической инфраструктуры Украины. Известно, что он отслеживал перемещение вооружения и товаров военного назначения, которые транспортировались по территории Европейского Союза в направлении Украины и передавал соответствующую информацию врагу.

Также российский агент фиксировал "цели" прямо при перевозке грузов. Для конспирации все данные он хранил на шести разных смартфонах. Он оказался одним из участников сети ФСБ, разоблаченной правоохранителями еще в начале года.

Сейчас водитель задержан. Ему сообщили о подозрении. Теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.