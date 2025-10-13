10:44  13 жовтня
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
На Дніпропетровщині мікроавтобус перекинувся в кювет – постраждала жінка
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
У Запоріжжі дезертир готував теракт

Фото: СБУ
Правоохоронці затримали російського агента. Він планував підрив саморобної бомби в центрі Запоріжжя

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали російського агента, який повинен був закласти вибухівку поблизу одного із місць масового перебування людей в Запоріжжі. Відомо, що він діяв за вказівками росіян.

Агентом РФ виявився 37-річний мобілізований з прифронтового Мирнограда. Він самовільно залишив військову частину та переховувався у Києві. Коли він був у СЗЧ, він шукав "легкий заробіток", і тоді його завербували росіяни.

Російські спецслужби дали агенту завдання для перевірки: відстежити координати блокпостів та місць постійної дислокації Сил оборони у столиці України. Згодом росіяни відправили його до Запоріжжя. Там він орендував помешкання та придбав складові для виготовлення та придбав все для виготовлення саморобної бомби.

Зараз зловмисник під вартою. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Львові "на гарячому" затримали двох підлітків, які заклали саморобний вибуховий пристрій під авто українського військового. Організаторами теракту виявились 17-річний хлопець з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкаської області, завербовані ворогом.

