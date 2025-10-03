Фото: з відкритих джерел

Росія навмисно відключила Запорізьку атомну електростанцію від української енергосистеми, готуючи її перепідключення до власної мережі

Про це 2 жовтня повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х, передає RegioNews.

За його словами, відключення відбулося вручну як тестовий крок для інтеграції станції в енергосистему РФ. Міністр висловив стурбованість, що наступним кроком окупанти можуть намагатися запустити реактор у небезпечних умовах – без належного охолодження, ліцензії та поза будь-яким контролем.

"Безвідповідальний крок, який має на меті лише продемонструвати контроль Путіна. Такі безвідповідальні дії Росії збільшують ризик ядерних інцидентів", – наголосив Сибіга.

Очільник МЗС закликав МАГАТЕ активізувати зусилля, аби забезпечити доступ ремонтних бригад та обладнання для відновлення резервної лінії живлення. Також він підкреслив необхідність швидкого підключення до АЕС кількох незалежних зовнішніх живлень.

Нагадаємо, 23 вересня була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Це стало десятим таким випадком блекауту з моменту її окупації росіянами.

Євросоюз вимагає від Росії терміново припинити бойові дії навколо Запорізької АЕС для відновлення електропостачання, яке забезпечує життєздатність об'єкта.