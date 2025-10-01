16:37  01 жовтня
Відомий телеведучий добровільно мобілізувався до ЗСУ
13:10  01 жовтня
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
01 жовтня 2025, 23:50

У Запоріжжі викрили афериста, який "заробляв" на людях, які шукали своїх домашніх улюбленців

01 жовтня 2025, 23:50
Фото: Нацполіція
Правоохоронці викрили 35-річного жителя Запоріжжя. Він ошукав жителів міста на майже 132 тисячі гривень

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Правоохоронцям вдалось довести причетність раніше засудженого за шахрайство 35-річного чоловіка до ще десятка аналогічних злочинів.

Чоловік знаходив у інтернеті оголошення про зникнення документів, банківських карток та навіть тварин. Потім він зв'язувався з авторами та обіцяв повернути знайдене за грошову винагороду. Коли чоловік отримував гроші, більше на зв'язок він не виходив.

У лютому суд визнав його винним. Тоді йому призначили два роки позбавлення волі, проте звільнили з іспитовим терміном. Тепер йому повідомили про підозру про ще десять таких випадків шахрайства.

Нагадаємо, раніше попереджали про масштабну фішингову атаку. Шахраї розсилають фейкові повідомлення нібито від Нової пошти з посиланням. Насправді за допомогою таких посилань аферисти крадуть особисті дані.

01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
07 серпня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
