Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили 35-річного жителя Запоріжжя. Він ошукав жителів міста на майже 132 тисячі гривень

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Правоохоронцям вдалось довести причетність раніше засудженого за шахрайство 35-річного чоловіка до ще десятка аналогічних злочинів.

Чоловік знаходив у інтернеті оголошення про зникнення документів, банківських карток та навіть тварин. Потім він зв'язувався з авторами та обіцяв повернути знайдене за грошову винагороду. Коли чоловік отримував гроші, більше на зв'язок він не виходив.

У лютому суд визнав його винним. Тоді йому призначили два роки позбавлення волі, проте звільнили з іспитовим терміном. Тепер йому повідомили про підозру про ще десять таких випадків шахрайства.

Нагадаємо, раніше попереджали про масштабну фішингову атаку. Шахраї розсилають фейкові повідомлення нібито від Нової пошти з посиланням. Насправді за допомогою таких посилань аферисти крадуть особисті дані.