Фото: Нацполиция

В Днепре разоблачили подростка, укравшего телефон и чужие деньги. Теперь ему может грозить заключение

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

14-летний подросток из Днепра украл телефон. После этого он снял с банковской карты потерпевшего более 42 тысяч гривен. Часть средств он перевел на другую карту, а затем снял наличные в разных банкоматах города.

Правоохранители сообщили несовершеннолетнему о подозрении. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Напомним, ранее разоблачили афериста из Днепропетровщины, укравшего у мужчины со счета почти миллион гривен. Теперь ему грозит заключение.