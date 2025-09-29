16:20  29 сентября
На Прикарпатье отец-воспитатель пытал детей
15:30  29 сентября
На Закарпатье разоблачили пограничников, которые помогали мужчинам бежать за границу
14:52  29 сентября
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2025, 18:35

Аферист из Днепропетровщины обокрал мужчину на почти миллион

29 сентября 2025, 18:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили афериста, который обманул мужчину на крупную сумму. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В апреле к 46-летнему Днепропетровщине позвонил якобы работник банка. Он сообщил, что якобы к карточке потерпевшего происходит "несанкционированное вмешательство". Чтобы уберечь средства, он посоветовал потерпевшему предоставить реквизиты счета.

После этого неизвестный передал полученные данные аферисту, который находился тогда в Ровно. Дистанционно он настроил банковский счет 46-летнего жителя Днепропетровщины в систему мобильных платежей бесконтактной оплаты товаров и услуг. Впоследствии злоумышленник с этой карточкой покупал товары в одном из магазинов техники, а остальную сумму обналичил.

У потерпевшего украли 956 113 гривен.

В настоящее время 20-летний аферист находится в следственном изоляторе. Скоро он предстанет перед судом. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в полиции предупредили о новой схеме аферистов. Мошенники создают в соцсетях рекламу лекарства, затем запорожцы переходят по этим ссылкам, вводят личные данные для заказа. Затем на эти номера им звонят по телефону мошенники, представляются стражами порядка и запугивают фейковыми обвинениями.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист полиция Днепропетровская область
В Житомирской области интернет-мошенники украли у женщины более 100 тысяч
29 сентября 2025, 17:20
В Киеве мужчина обманул вдову военного на полмиллиона гривен
29 сентября 2025, 09:06
Международная киберсхема: мошенники украли более $1,5 млн из госучреждения США
26 сентября 2025, 18:00
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Госбюджет-2026: расходы на оборону 1,92 трлн грн, внешнее финансирование $45,5 млрд – аналитики бьют тревогу
29 сентября 2025, 19:21
Украинские депутаты предлагают выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира – детали законопроекта
29 сентября 2025, 19:02
Украинские беженцы помогли Чехии заработать более 600 млн евро – вдвое больше, чем страна потратила на их поддержку
29 сентября 2025, 18:44
На Киевщине легковушка врезалась в маршрутку: один погибший и восемь пострадавших
29 сентября 2025, 18:40
В Карпатах спасатели нашли мать и ее 14-летнего сына, заблудившихся на Говерле
29 сентября 2025, 18:27
В Молдову за 9000 долларов: в Одесской области пограничник организовал канал побега мужчин
29 сентября 2025, 18:24
Продавал "из рук в руки": в Каменском будут судить 35-летнего мужчину за сбыт наркотиков
29 сентября 2025, 18:10
В лесу на Киевщине робот-собака помог саперам найти кассетные боеприпасы после атаки РФ
29 сентября 2025, 18:07
11 тысяч за "путешествие" в Румынию: во Львовской области разоблачили "канал" для ухилянцев
29 сентября 2025, 17:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »