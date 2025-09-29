Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили афериста, который обманул мужчину на крупную сумму. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В апреле к 46-летнему Днепропетровщине позвонил якобы работник банка. Он сообщил, что якобы к карточке потерпевшего происходит "несанкционированное вмешательство". Чтобы уберечь средства, он посоветовал потерпевшему предоставить реквизиты счета.

После этого неизвестный передал полученные данные аферисту, который находился тогда в Ровно. Дистанционно он настроил банковский счет 46-летнего жителя Днепропетровщины в систему мобильных платежей бесконтактной оплаты товаров и услуг. Впоследствии злоумышленник с этой карточкой покупал товары в одном из магазинов техники, а остальную сумму обналичил.

У потерпевшего украли 956 113 гривен.

В настоящее время 20-летний аферист находится в следственном изоляторе. Скоро он предстанет перед судом. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

