15:26  30 сентября
"Подарки для семьи": во Львовской области задержали контрабанду новых iPhone на 1,5 млн грн
21:40  30 сентября
На Буковине 27-летняя девушка умерла после избиения знакомым – дело передано в суд
15:11  30 сентября
900 долларов за отсрочку: в Херсонской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
30 сентября 2025, 19:45

Аферисты из Одесщины украли у освобожденных из плена военных почти миллион

30 сентября 2025, 19:45
Фото: Нацполиция
Аферистам оказались братья из Одесской области. Теперь им грозит заключение

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Мошенники убеждали людей, что якобы на их счета должны поступить выплаты, но не были засчитаны из-за "технических проблем". После этого аферисты выманивают одноразовые коды из SMS, с помощью которых входили в онлайн-банкинг. Таким образом, они получали полный контроль над счетами.

"Задокументированы случаи, когда военнослужащие убедили отправить банковскую карту по почте, после чего ее использовали для снятия наличных денег и расчета в магазинах", - рассказали правоохранители.

Известно, что аферистами оказались родные братья из Одесской области. Мужчины нигде не работали, а заработанные на мошенничестве средства они тратили на ювелирные изделия, мобильные телефоны, технику и продукты.

"Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее предупреждали о масштабной фишинговой атаке. Мошенники рассылают фейковые сообщения якобы от Новой почты со ссылкой. На самом деле с помощью таких ссылок аферисты воруют личные данные.

аферист Днепр
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
На Буковине 27-летняя девушка умерла после избиения знакомым – дело передано в суд
30 сентября 2025, 21:40
В Ровенской области мужчина предстанет перед судом за смертельное избиение односельчанина
30 сентября 2025, 21:20
В Николаевской области раскрыто незаконное производство питьевой воды – ущерб превысил 120 млн грн
30 сентября 2025, 21:04
Маскировались под интернет-магазинов: в Киеве разоблачили сall-центр аферистов
30 сентября 2025, 20:50
Мужчина в Броварском районе смертельно избил женщину деревянной палкой во время ссоры
30 сентября 2025, 20:48
Отдохнул в Италии: топ-чиновник КГГА подделывал документы, чтобы расслабиться за границей
30 сентября 2025, 20:20
Вражеская атака на Днепр: 28 пострадавших, среди них 10-летний мальчик и 17-летняя девочка
30 сентября 2025, 20:01
В Винницкой области односельчанин бросил гранату в двух мужчин: пострадавшие в больнице
30 сентября 2025, 19:51
В Закарпатье задержали двух подозреваемых в переправке мужчины за 14 500 евро
30 сентября 2025, 19:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
