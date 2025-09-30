Фото: Нацполиция

Аферистам оказались братья из Одесской области. Теперь им грозит заключение

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Мошенники убеждали людей, что якобы на их счета должны поступить выплаты, но не были засчитаны из-за "технических проблем". После этого аферисты выманивают одноразовые коды из SMS, с помощью которых входили в онлайн-банкинг. Таким образом, они получали полный контроль над счетами.

"Задокументированы случаи, когда военнослужащие убедили отправить банковскую карту по почте, после чего ее использовали для снятия наличных денег и расчета в магазинах", - рассказали правоохранители.

Известно, что аферистами оказались родные братья из Одесской области. Мужчины нигде не работали, а заработанные на мошенничестве средства они тратили на ювелирные изделия, мобильные телефоны, технику и продукты.

"Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", - сообщили в полиции.

