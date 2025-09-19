07:27  19 сентября
Двойное ДТП в столице: водитель врезался в дерево, а затем его сбил другой автомобиль
19 сентября 2025, 07:49

МАГАТЭ призывает Россию к немедленной деоккупации Запорожской АЭС

19 сентября 2025, 07:49
Фото: t.me/energyofukraine
Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла резолюцию с требованием немедленной деоккупации Запорожской АЭС. "За" проголосовали 62 государства-члена

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики, передает RegioNews.

Резолюция, инициированная Украиной и международными партнерами, стала очередным сигналом мирового сообщества о недопустимости действий России, угрожающих ядерной безопасности континента.

"62 голоса "за" - это четкая позиция цивилизованного мира: ядерный терроризм является неприемлемым, а оккупированная Россией Запорожская АЭС должна быть немедленно возвращена под контроль Украины", – заявила Министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Документ содержит прямой призыв к безотлагательному выводу всего неуполномоченного военного и другого персонала из ЗАЭС и подтверждает, что все украинские ядерные объекты должны работать под суверенным контролем Украины.

Резолюция также подтвердила мандат и непрерывную работу миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, несмотря на постоянные попытки России подорвать деятельность Агентства.

Кроме того, документ напомнил о российских ударах по Чернобыльской зоне и повреждении нового безопасного конфайнмента, что создает риски для международной ядерной безопасности.

Министерство энергетики Украины рассматривает принятие резолюции как важный шаг по восстановлению ядерной безопасности и призывает усилить международное давление на Россию для полного выполнения всех резолюций МАГАТЭ и возвращения ЗАЭС под контроль Украины.

Напомним, ранее в МАГАТЭ сообщили, что на Запорожской атомной электростанции повреждены шесть из семи ключевых принципов ядерной безопасности, что представляет значительную угрозу.

ЗАЭС под оккупацией России

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) – самая большая в Европе АЭС по установленной мощности. Расположена в городе Энергодар Запорожской области.

4 марта 2022 – российские войска захватили ЗАЭС во время штурма Энергодара. В результате обстрелов возник пожар на территории учебно-тренировочного центра.

После захвата персонал станции работает под давлением фактически в заложниках, но поддерживает работу объектов для предотвращения катастрофы.

Станция не поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть с осени 2022 года.

Попытки России создать "дочернюю" структуру для управления станцией не признаются ни одной международной организацией.

