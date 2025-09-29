10:10  29 сентября
В Карпатах выпал первый снег: на горе Пип Иван -3° и ветер
09:06  29 сентября
В Киеве мужчина обманул вдову военного на полмиллиона гривен
14:52  29 сентября
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
29 сентября 2025, 12:25

В Запорожской области оккупанты стягивают войска – что происходит

29 сентября 2025, 12:25
Фото из открытых источников
В течение недели фиксируют активные военные перемещения русских войск. Это происходит раз на нескольких участках фронта – Запорожском, Новопавловском и севере Донбасса

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Руководитель ОО "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко отметил, что Запорожское направление является одним из ключевых. Там были зафиксированы организованные колонны врага по 10–15 единиц автомобильной техники. Такие передвижения свидетельствуют о централизованном усилении группировки. По мнению Андрющенко, это свидетельствует, что враг хочет стабилизировать оборону и компенсировать потери.

При этом север Донецкой области остается наиболее активным направлением опрокидываний РФ. Туда РФ активно "переводит" свои новые подразделения, которые сформированы из мобилизованных после минимальной подготовки.

Отмечается, что оккупанты пытаются усилить свои позиции, но в то же время несут значительные потери.

Напомним, в начале сентября Институт изучения войны фиксировал штурмы российских войск в Запорожской области. Однако, как отметили аналитики, враг не смог продвинуться вперед.

война оккупанты Запорожская область
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Микроавтобус с сюрпризом: на границе с Польшей обнаружили почти 200 iPhone, спрятанных в колесе
29 сентября 2025, 15:13
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
29 сентября 2025, 14:52
На Буковине разоблачили схему нелегальной переправки мужчин за границу
29 сентября 2025, 14:41
Хотела купить дрова: в Харькове женщина стала жертвой мошенника
29 сентября 2025, 14:35
На Львовщине столкнулись два мотоцикла: три человека в больнице
29 сентября 2025, 14:27
Новый шанс на жизнь: в Харькове при поддержке международных партнеров заработала современная протезная лаборатория
29 сентября 2025, 14:14
Корабельная артиллерия в "бойлерах": СБУ разоблачила схему переправки вооружения в РФ
29 сентября 2025, 14:05
На Житомирщине перевернулось авто: погиб человек, еще один – в больнице
29 сентября 2025, 13:56
В Одессе поезд сбил насмерть женщину
29 сентября 2025, 13:40
В Херсоне в результате обстрела погиб мужчина
29 сентября 2025, 13:27
