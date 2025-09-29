Фото из открытых источников

В течение недели фиксируют активные военные перемещения русских войск. Это происходит раз на нескольких участках фронта – Запорожском, Новопавловском и севере Донбасса

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Руководитель ОО "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко отметил, что Запорожское направление является одним из ключевых. Там были зафиксированы организованные колонны врага по 10–15 единиц автомобильной техники. Такие передвижения свидетельствуют о централизованном усилении группировки. По мнению Андрющенко, это свидетельствует, что враг хочет стабилизировать оборону и компенсировать потери.

При этом север Донецкой области остается наиболее активным направлением опрокидываний РФ. Туда РФ активно "переводит" свои новые подразделения, которые сформированы из мобилизованных после минимальной подготовки.

Отмечается, что оккупанты пытаются усилить свои позиции, но в то же время несут значительные потери.

Напомним, в начале сентября Институт изучения войны фиксировал штурмы российских войск в Запорожской области. Однако, как отметили аналитики, враг не смог продвинуться вперед.