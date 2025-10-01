ЄС закликав Росію вивести війська із ЗАЕС та припинити бойові дії
Європейський Союз вимагає від Росії терміново припинити бойові дії навколо Запорізької атомної електростанції для відновлення електропостачання, яке забезпечує життєздатність об'єкта
Про це йдеться в заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС, передає RegioNews.
У документі нагадали, що минулого тижня ЗАЕС знову втратила зв'язок з останнім зовнішнім джерелом живлення – це вже десятий випадок від початку повномасштабної війни. В ЄС підкреслили, що нинішнє відключення є найтривалішим і найсерйознішим, адже бойові дії перешкоджають ремонту та відновленню ліній електропередач.
Зараз подача електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів і підтримання ядерної безпеки, залежить лише від аварійних дизель-генераторів. Тривала втрата живлення може поставити під загрозу безпекові системи станції.
"ЄС повністю підтримує зусилля МАГАТЕ щодо ремонту ліній електропередач відповідно до семи стовпів ядерної безпеки", – заявив речник.
У Євросоюзі вкотре наголосили, що Росія має негайно, беззастережно та повністю вивести свої війська, техніку й інший несанкціонований персонал із ЗАЕС та території України. Повернення станції під контроль законної української влади назвали єдиним довгостроковим рішенням для мінімізації ризику ядерної катастрофи з глобальними наслідками.
Напередодні президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 30 вересня підтвердив, що ЗАЕС уже сьомий день залишається відключеною від електромережі й працює виключно на дизель-генераторах.
За його словами, один із генераторів уже вийшов з ладу, що робить ситуацію критичною.
Глава держави наголосив, що саме російські обстріли не дозволяють відновити лінії електропередач і забезпечити базову ядерну безпеку станції.
Нагадаємо, раніше генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію з вимогою негайної деокупації Запорізької АЕС. "За" проголосували 62 держави-члени.