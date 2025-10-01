09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
09:34  01 жовтня
У Мукачеві 11-річний хлопець стріляв із револьвера на вулиці
09:09  01 жовтня
Подвійне вбивство та підпал будинку на Черкащині: поліція затримала зловмисника
01 жовтня 2025, 10:35

ЄС закликав Росію вивести війська із ЗАЕС та припинити бойові дії

01 жовтня 2025, 10:35
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Європейський Союз вимагає від Росії терміново припинити бойові дії навколо Запорізької атомної електростанції для відновлення електропостачання, яке забезпечує життєздатність об'єкта

Про це йдеться в заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС, передає RegioNews.

У документі нагадали, що минулого тижня ЗАЕС знову втратила зв'язок з останнім зовнішнім джерелом живлення – це вже десятий випадок від початку повномасштабної війни. В ЄС підкреслили, що нинішнє відключення є найтривалішим і найсерйознішим, адже бойові дії перешкоджають ремонту та відновленню ліній електропередач.

Зараз подача електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів і підтримання ядерної безпеки, залежить лише від аварійних дизель-генераторів. Тривала втрата живлення може поставити під загрозу безпекові системи станції.

"ЄС повністю підтримує зусилля МАГАТЕ щодо ремонту ліній електропередач відповідно до семи стовпів ядерної безпеки", – заявив речник.

У Євросоюзі вкотре наголосили, що Росія має негайно, беззастережно та повністю вивести свої війська, техніку й інший несанкціонований персонал із ЗАЕС та території України. Повернення станції під контроль законної української влади назвали єдиним довгостроковим рішенням для мінімізації ризику ядерної катастрофи з глобальними наслідками.

Напередодні президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 30 вересня підтвердив, що ЗАЕС уже сьомий день залишається відключеною від електромережі й працює виключно на дизель-генераторах.

За його словами, один із генераторів уже вийшов з ладу, що робить ситуацію критичною.

Глава держави наголосив, що саме російські обстріли не дозволяють відновити лінії електропередач і забезпечити базову ядерну безпеку станції.

Нагадаємо, раніше генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію з вимогою негайної деокупації Запорізької АЕС. "За" проголосували 62 держави-члени.

