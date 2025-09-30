11:15  30 сентября
30 сентября 2025, 12:23

230 миллионов на пустой детдом: прокуратура расследует скандал в Запорожье

30 сентября 2025, 12:23
Здание "Солнышко" в Запорожье. Фото: zor.gov.ua
В Запорожье прокуратура начала расследование возможных злоупотреблений чиновников детского учреждения

Об этом сообщила Запорожская областная прокуратура, передает RegioNews.

Основанием для внесения сведений в ЕРДР стала публикация в медиа NGL.media о деятельности детского дома "Солнышко".

По имеющимся данным, несмотря на то, что его воспитанники были эвакуированы еще в начале полномасштабного вторжения, заведение продолжало получать значительное бюджетное финансирование.

В частности, за последние три года на содержание учреждения из государственного бюджета было выделено более 230 млн грн. Эти средства направлялись на выплаты заработной платы персонала, оплату коммунальных услуг и другие расходы.

В то же время, фактическое отсутствие детей ставит под сомнение обоснованность таких расходов.

Сейчас в рамках уголовного производства проводятся первоочередные следственные действия.

Правоохранители выясняют все обстоятельства возможных злоупотреблений и круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, правоохранители завершили досудебное расследование в отношении отца-воспитателя детского дома семейного типа за пытки детей. На воспитании у мужчины было семеро детей. Из них пятеро малолетних и двое несовершеннолетних.

прокуратура бюджетные деньги бюджет дети скандал Запорожье детдом зарплата
