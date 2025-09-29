Фото: Нацполиция

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении отца-воспитателя детского дома семейного типа за пытки детей. Это был детский дом семейного типа

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Детский дом семейного типа супруги создали еще в Херсонской области. Впоследствии они переехали в Галицкую общину. На воспитании у мужчины было семеро детей. Из них пятеро малолетних и двое несовершеннолетних.

Как выяснили правоохранители, в течение 2022-2025 годов обвиняемый систематически применял к детям психологическое давление и физическое насилие. В частности, мужчина, унижавший детей, пугал ей, избивал поясом, шлангом, прутьем, шнуром от зарядного устройства.

"Муж заставлял старших детей избивать младших, придумывал разнообразные наказания - длительные приседания, прыжки, содержание тяжелых предметов", - говорят правоохранители.

