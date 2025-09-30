230 мільйонів на порожній дитбудинок: прокуратура розслідує скандал у Запоріжжі

Будівля "Сонечка" у Запоріжжі. Фото: zor.gov.ua

Про це повідомила Запорізька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала публікація у медіа NGL.media щодо діяльності дитячого будинку "Сонечко".

За наявними даними, попри те, що його вихованців було евакуйовано ще на початку повномасштабного вторгнення, заклад продовжував отримувати значне бюджетне фінансування.

Зокрема, впродовж останніх трьох років на утримання установи з державного бюджету було виділено понад 230 млн грн. Ці кошти спрямовувалися на виплати заробітної плати персоналу, оплату комунальних послуг та інші витрати.

Водночас фактична відсутність дітей ставить під сумнів обґрунтованість таких видатків.

Наразі у межах кримінального провадження проводяться першочергові слідчі дії.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини можливих зловживань та коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

