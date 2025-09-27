00:50  26 сентября
27 сентября 2025, 18:35

В Запорожье возобновили электроэнергию после обстрела

27 сентября 2025, 18:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Запорожье ночью была дроновая атака. Из-за этого многие остались без света

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

После ночных обстрелов в Запорожье у многих жителей отключилась электроэнергия. В настоящее время стало известно, что специалисты уже завершили восстановительные работы.

Завершение работ произошло примерно в 18:00.

Напомним, ранее российские кафиры атаковали Запорожье дронами. Из-за этой ночной атаки почти у девяти тысяч абонентов исчезла электроэнергия. Рано утром было известно, что энергетики возобновили электроэнергию для большинства потребителей.

обстрелы оккупанты Запорожская область
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
