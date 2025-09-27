Фото из открытых источников

В Запорожье ночью была дроновая атака. Из-за этого многие остались без света

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

После ночных обстрелов в Запорожье у многих жителей отключилась электроэнергия. В настоящее время стало известно, что специалисты уже завершили восстановительные работы.

Завершение работ произошло примерно в 18:00.

Напомним, ранее российские кафиры атаковали Запорожье дронами. Из-за этой ночной атаки почти у девяти тысяч абонентов исчезла электроэнергия. Рано утром было известно, что энергетики возобновили электроэнергию для большинства потребителей.