Фото: ОВА

Российские оккупанты нанесли удары дронами по Запорожью. Известно о меньшей мере два удара

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова, почти в полночь россияне атаковали Запорожье. В результате атаки разрушен магазин. Впоследствии стало известно, что было по меньшей мере два удара. Есть пострадавшие среди местных жителей.

Среди ночи из-за российской атаки почти девять тысяч абонентов Запорожья остались без света. Однако уже в 4 утра более 95% абонентов были заживлены. Глава ОВА поблагодарил энергетики за оперативную работу.

Напомним, вечером 26 сентября российская армия нанесла удар по Харькову. Дрон попал в мебельный магазин. Местная жительница получила взрывную травму.