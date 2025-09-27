Удар по Запорожью: разрушен магазин, люди остались без света
Российские оккупанты нанесли удары дронами по Запорожью. Известно о меньшей мере два удара
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Ивана Федорова, почти в полночь россияне атаковали Запорожье. В результате атаки разрушен магазин. Впоследствии стало известно, что было по меньшей мере два удара. Есть пострадавшие среди местных жителей.
Среди ночи из-за российской атаки почти девять тысяч абонентов Запорожья остались без света. Однако уже в 4 утра более 95% абонентов были заживлены. Глава ОВА поблагодарил энергетики за оперативную работу.
Напомним, вечером 26 сентября российская армия нанесла удар по Харькову. Дрон попал в мебельный магазин. Местная жительница получила взрывную травму.
Россияне атаковали Днепропетровщину: в ОВА показали последствияВсе новости »
26 сентября 2025, 22:30Россияне ночью атаковали Одесщину ударными дронами: повреждена инфраструктура
26 сентября 2025, 09:29Россияне сбросили полтора десятка авиабомб на Херсон: что известно о последствиях
26 сентября 2025, 09:12
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Цены на высоком уровне: что происходит с рынком подсолнечника в Украине
27 сентября 2025, 03:30Ведущая Елена-Христина Лебедь рассказала, из-за чего может ссориться с Розенко
27 сентября 2025, 02:50"Произведения высшего класса": актриса Наталья Денисенко поделилась подробностями ее нового бизнеса
27 сентября 2025, 02:30Певица Ольга Цыбульская рассказала, почему ее сын держит на нее обиду
27 сентября 2025, 01:30В новом сериале о Гарри Поттере "засветится" украинка
27 сентября 2025, 00:50Украина сократила экспорт яблок: какая ситуация на рынке
27 сентября 2025, 00:30"Не все женщины с большой грудью": Неугомонная Монро рассказала, почему не совершила трансгендерный переход
26 сентября 2025, 23:50В Украине изменились ценники на лук: сколько придется платить
26 сентября 2025, 23:30Постоянный страх мобилизации в армию РФ: Украина спасла еще одну группу подростков из оккупации
26 сентября 2025, 22:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все блоги »