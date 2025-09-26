Фото: ОВА

По словам Сергея Лысака, в результате вражеских атак 26 сентября пострадали женщины 86, 76, 71 и 62 лет. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

В течение дня россияне атаковали область артиллерией и дронами. Под огнем были Никополь, Покровская и Красногригорьевская общины. Есть разрушение на территории предприятия. В частности, обстрелами повреждены три частных дома, пятиэтажка, не эксплуатировавшееся здание. Повреждены также автомобили, линия электропередач.

На Синельниковщине в Покровской общине из-за попадания российского беспилотника получил ранение 88-летний местный житель. Три дома и хозяйственная постройка загорелись. В частности, повреждены грузовик и АЗС. В Славянском обществе тоже произошел пожар в результате обстрелов.

Напомним, ранее российские дроны повредили инфраструктуру в Кировоградской области. В результате атаки обесточены несколько населенных пунктов.