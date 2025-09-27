У Запоріжжі відновили електроенергію після обстрілу
У Запоріжжі вночі була дронова атака. Через це багато людей залишились без світла
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Після нічного обстрілу у Запоріжжі в багатьох жителів відключилась електроенергія. Зараз стало відомо, що фахівці вже завершили відновлювальні роботи.
Завершення робіт сталось приблизно о 18:00.
Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували Запоріжжя дронами. Через цю нічну атаку майже в дев'яти тисячі абонентів зникла електроенергія. Вже рано вранці було відомо, що енергетики відновили електроенергію для більшості споживачів.
