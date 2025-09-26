Удар по Харькову: в результате атаки дронов пострадали
Вечером 26 сентября россияне нанесли удар по Харькову. Беспилотник попал в магазин
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
Известно, что российский дрон попал в крышу мебельного магазина в Киевском районе города. В результате вражеской атаки одна женщина получила взрывное ранение, еще трое женщин получили острую реакцию на стресс.
Предварительно, россияне применили беспилотник "Молния".
"Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - отметили в прокуратуре.
Напомним, ранее российские дроны повредили инфраструктуру в Кировоградской области. В результате атаки обесточены несколько населенных пунктов.
