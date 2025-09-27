Удар по Винницкой области: россияне атаковали критическую инфраструктуру
В ночь на 27 сентября российские кафиры ударили по Винницкой области. Спасатели тушили пожар
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Российские оккупанты попали по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области. В результате атаки произошел пожар. По словам спасателей, к счастью, никто из местных жителей не пострадал.
Напомним, вечером 26 сентября российская армия нанесла удар по Харькову. Дрон попал в мебельный магазин. Местная жительница получила взрывную травму.
