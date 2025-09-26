Фото: ОВА

В Запорожье продолжается в рамках проекта "Активплей". В рамках проекта для школьников построят современные спортивные площадки

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Первый спортивный комплекс будет построен во дворе одной из школ в Коммунарском районе. Раньше там находилось старое футбольное поле без покрытия. Теперь там разместят футбольную, тренажерную и детскую площадки, столы для настольного тенниса.

В первую очередь это строят для учащихся подземных школ, однако воспользоваться этим смогут все жители района. Строительство выполнено на 70%. Завершение планируется на следующий месяц.

Похожую площадку строят и рядом с "подземной" школой в Южном микрорайоне города. Там тоже планируют окончить строительство до конца октября.

Напомним, в Запорожской области до конца года планируется открыть еще больше школ с укрытиями и подземные школы. В сентябре ожидается, что откроют около 25 таких заведений. Недавно в Запорожье открыли подземный детский сад .