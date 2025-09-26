00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
UA | RU
UA | RU
26 сентября 2025, 19:25

В Запорожье возле "подземных школ" появятся современные спортплощадки

26 сентября 2025, 19:25
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В Запорожье продолжается в рамках проекта "Активплей". В рамках проекта для школьников построят современные спортивные площадки

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Первый спортивный комплекс будет построен во дворе одной из школ в Коммунарском районе. Раньше там находилось старое футбольное поле без покрытия. Теперь там разместят футбольную, тренажерную и детскую площадки, столы для настольного тенниса.

В первую очередь это строят для учащихся подземных школ, однако воспользоваться этим смогут все жители района. Строительство выполнено на 70%. Завершение планируется на следующий месяц.

Похожую площадку строят и рядом с "подземной" школой в Южном микрорайоне города. Там тоже планируют окончить строительство до конца октября.

Напомним, в Запорожской области до конца года планируется открыть еще больше школ с укрытиями и подземные школы. В сентябре ожидается, что откроют около 25 таких заведений. Недавно в Запорожье открыли подземный детский сад .

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
строительство школа Запорожская область
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 тысяч долларов за снятие с учета: в Киевской области разоблачили руководителя КП, обещавшего повлиять на ВЛК
26 сентября 2025, 20:30
На Харьковщине предпринимателей снабжают инструментами для развития бизнеса
26 сентября 2025, 20:15
В Харьковской области появилась новая подземная школа
26 сентября 2025, 19:55
Угрожали депортацией: из Херсона спасли еще одну группу детей
26 сентября 2025, 19:45
В Винницкой области задержали мужчину, который пытался переправить за $7000 призывника в Молдову
26 сентября 2025, 18:10
Международная киберсхема: мошенники украли более $1,5 млн из госучреждения США
26 сентября 2025, 18:00
Трагедия в столице: во время пожара в 9-этажном доме погиб человек
26 сентября 2025, 17:37
Угрожал убийством собственной сестре: на Харьковщине судили мужчину, который перешел на сторону врага
26 сентября 2025, 17:35
Во Львовской области полицейский на авто сбил лося: погиб 63-летний пассажир
26 сентября 2025, 17:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »