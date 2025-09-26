Фото: ОВА

У Запоріжжі триває у межах проєкту "АктивПлей". В межах проєкту для школярів збудують сучасні спортивні майданчики

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Перший спортивний комплекс збудують на подвір’ї однієї зі шкіл у Комунарському районі. Раніше там знаходилось старе футбольне поле без покриття. Тепер там розмістять футбольний, тренажерний і дитячий майданчики, столи для настільного тенісу.

В першу чергу це будують для учнів підземних шкіл, проте користуватися цим зможуть всі жителі району. Будівництво виконано на 70%. Завершення планують на наступний місяць.

Схожий майданчик будують й поруч із "підземною" школою в Південному мікрорайоні міста. Там теж планують закінчити будівництво до кінця жовтня.

Нагадаємо, у Запорізькій області до кінця року планується відкрити ще більше шкіл з укриттями, і підземні школи. У вересні очікується, що відкриють близько 25 таких закладів. Нещодавно на Запоріжжі відкрили підземний дитячий садок.