17:15  08 августа
Большинство украинцев стремятся к завершению войны путем переговоров, - опрос Gallup
17:12  08 августа
Препятствовал мобилизации: "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области
15:39  08 августа
В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки
UA | RU
UA | RU
08 августа 2025, 16:36

Подземные школы и укрытия: как в Запорожье готовятся к новому учебному году

08 августа 2025, 16:36
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская областная государственная администрация
Читайте також
українською мовою

В 2025-2026 учебном году учебные заведения региона будут функционировать в различных формах организации образовательного процесса. Учиться учащиеся будут и очно, и дистанционно, и в смешанной форме

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Запорожской области продолжают строить подземные школы и обустраивают укрытия. В начале сентября планируют открыть более двух десятков таких объектов.

"Несколько подземных школ откроют свои двери для учеников уже в начале сентября. Завершение строительства остальных объектов запланировано до конца года. Всего к концу 2025 года планируется открытие 25 таких школ", - рассказала заместитель председателя Запорожской ОВ Людмила Бухарина.

При этом часть помещений в безопасных школах выделят для релокированных школ с временно оккупированных территорий.

Отдельное внимание планируется уделить инициативе "Европейская гарантия для детей". Эта программа предусматривает комплекс мер по повышению безопасности, качеству школьного питания, поддержанию ментального здоровья учащихся и помощи семьям в сложных условиях войны.

Напомним, в Харьковской области также работают над организацией офлайн-образования для школьников. До конца 2025 года в регионе планируют построить 38 укрытий. Это позволит организовать офлайн-обучение для более чем 40 тысяч учащихся. Речь идет также о заведениях общего среднего образования.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
школа образование Запорожская область
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
США и РФ ведут переговоры о прекращении огня в Украине: что известно
08 августа 2025, 18:05
Актуальные вакансии в Харьковской области: предложения с зарплатой до 50 тыс. грн, которые стоит рассмотреть
08 августа 2025, 17:50
Двое подростков повредили спортивное сооружение в Тернопольской области
08 августа 2025, 17:49
В Киеве простились с журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену
08 августа 2025, 17:39
Большинство украинцев стремятся к завершению войны путем переговоров, - опрос Gallup
08 августа 2025, 17:15
Препятствовал мобилизации: "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области
08 августа 2025, 17:12
В Кривом Роге зафиксирован мощный смерч в районе карьера
08 августа 2025, 17:04
В Ивано-Франковске псевдобанкир обманул женщину на 100 тысяч гривен
08 августа 2025, 16:36
Большинство домохозяйств в Украине испытывают трудности с доступом к лекарствам
08 августа 2025, 16:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »