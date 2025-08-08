Фото: Запорожская областная государственная администрация

В 2025-2026 учебном году учебные заведения региона будут функционировать в различных формах организации образовательного процесса. Учиться учащиеся будут и очно, и дистанционно, и в смешанной форме

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Запорожской области продолжают строить подземные школы и обустраивают укрытия. В начале сентября планируют открыть более двух десятков таких объектов.

"Несколько подземных школ откроют свои двери для учеников уже в начале сентября. Завершение строительства остальных объектов запланировано до конца года. Всего к концу 2025 года планируется открытие 25 таких школ", - рассказала заместитель председателя Запорожской ОВ Людмила Бухарина.

При этом часть помещений в безопасных школах выделят для релокированных школ с временно оккупированных территорий.

Отдельное внимание планируется уделить инициативе "Европейская гарантия для детей". Эта программа предусматривает комплекс мер по повышению безопасности, качеству школьного питания, поддержанию ментального здоровья учащихся и помощи семьям в сложных условиях войны.

Напомним, в Харьковской области также работают над организацией офлайн-образования для школьников. До конца 2025 года в регионе планируют построить 38 укрытий. Это позволит организовать офлайн-обучение для более чем 40 тысяч учащихся. Речь идет также о заведениях общего среднего образования.