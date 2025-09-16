Фото: Нацполиция

В Запорожье планируют построить новый детский сад. Это будет по своей сути укрытие

Об этом сообщает "Справнжнє", передает RegioNews.

Детский садик под землей появится в Шевченковском районе города. Согласно данным с портала государственных закупок Prozorro, строительство уже заказано. Появится такое заведение на территории заведения дошкольного образования №217.

Известно, что это должно быть противорадиационным укрытием. Объект будет иметь два входа и выхода. В частности, это специальный лифт или подъемник для людей с инвалидностью.

Напомним, в Запорожской области до конца года планируется открыть еще больше школ с укрытиями и подземные школы. В сентябре ожидается, что откроют около 25 таких заведений.