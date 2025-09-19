Фото: Нацполиция

В Закарпатье будут сажать организаторов схемы переправки за границу. Транспортировали военнообязанного на «скорой»

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

В Закарпатье будут судить двух жителей Харькова и местного жителя. Их разоблачили в июле в селе Лазещина. Они использовали автомобиль скорой помощи, чтобы вывезти военнообязанного за границу.

Сами злоумышленники оделись фельдшером и медбратом. Затем они планировали "передать пациента" жителю Рахова. Он должен был перевести военнообязанного через границу в Румынию в обход пунктов пропуска. За эту услугу клиент должен был 10 тысяч долларов.

Злоумышленника объявили о подозрениях. Им грозит до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Украине шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.