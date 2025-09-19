12:53  19 сентября
Смертельное ДТП в Житомире: под колесами авто погиб работник прокуратуры
11:06  19 сентября
ДТП на Окружной в Киеве: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
10:22  19 сентября
"Похоронил" мать ради денег: в Киеве мошеннику сообщили о подозрении
19 сентября 2025, 18:45

Фейковая "скорая" и "тур в Румынию": на Закарпатье задержали "фельдшеров", которые везли уклониста

19 сентября 2025, 18:45
Фото: Нацполиция
В Закарпатье будут сажать организаторов схемы переправки за границу. Транспортировали военнообязанного на «скорой»

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

В Закарпатье будут судить двух жителей Харькова и местного жителя. Их разоблачили в июле в селе Лазещина. Они использовали автомобиль скорой помощи, чтобы вывезти военнообязанного за границу.

Сами злоумышленники оделись фельдшером и медбратом. Затем они планировали "передать пациента" жителю Рахова. Он должен был перевести военнообязанного через границу в Румынию в обход пунктов пропуска. За эту услугу клиент должен был 10 тысяч долларов.

Злоумышленника объявили о подозрениях. Им грозит до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Украине шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.

уклонение от мобилизации задержание Закарпатье
19 сентября 2025
Россияне сбросили на село в Харьковской области три авиабомбы
19 сентября 2025, 19:15
Вице-премьер Кулеба заявил о дефиците финансирования дорог в бюджете-2026
19 сентября 2025, 17:57
На Львовщине женщина из Кривого Рога обворовала пенсионера на 26 тыс. грн
19 сентября 2025, 17:38
"Охотно встретимся в суде": в ГПК назвали опровержение Умерова расследование о недвижимости манипуляцией
19 сентября 2025, 17:35
Во Львове презентовали украинский подводный дрон TOLOKA с дальностью до 2000 км
19 сентября 2025, 17:21
60 суток под арестом: в Ровенской области 34-летнему мужчине избрали меру пресечения за убийство во время застолья
19 сентября 2025, 17:01
Поджег авто родственника подруги и скрылся: в Запорожье задержали поджигателя
19 сентября 2025, 16:55
В Киевской области мужчина заложил гранату в мусорный контейнер: погибла 56-летняя женщина, ранен мужчина
19 сентября 2025, 16:48
В Киеве 19-летний парень бегал по балюстраде метро и сломал светильник - что грозит юному черкащанину
19 сентября 2025, 16:31
