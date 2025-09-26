Фото: Нацполіція

У Запоріжжі адвокатка отримала підозру за схему для ухилення мобілізації. Разом із спільниками вона продавала "білі квитки" та інвалідність чоловікам

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Така "послуга" коштувала 14 тисяч доларів. За ці гроші "клієнт" міг отримати фіктивну інвалідність, а потім виїхати за кордон із "білим квитком". При цьому були більш доступні послуги.

Наприклад, за 8 тисяч доларів "клієнти" могли купити можливість переправлення через держкордон поза пунктами пропуску або з порушенням встановленого порядку перетину.

"За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора адвокатці та обом її спільникам повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили в Україні шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.