01:30  24 сентября
"Океана Эльзы" могло бы не существовать: Святослав Вакарчук раскрыл первое имя группы
07:12  24 сентября
Конфликт на уроке физкультуры: в Винницкой области учителю сообщили о подозрении
23:30  23 сентября
Мультик о псе Патроне отменили: как с этим связан Трамп
24 сентября 2025, 06:57

Ночные удары по Запорожью: повреждены многоэтажка и частные дома

24 сентября 2025, 06:57
Фото: ОВА
Ночью 24 сентября россияне нанесли два удара по Запорожью, предварительно – управляемыми авиабомбами ФАБ

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В Шевченковском районе повреждены один многоквартирный и три частных дома.

Возник пожар, его локализовали подразделения ГСЧС.

Коммунальные службы приступили к работе – закрывают выбитые окна плитами ОСБ.

Последствия вражеского обстрела еще уточняются.

Напомним, вечером 23 сентября в Сумской области российский дрон атаковал авто. Погиб водитель, еще один человек ранен.

война обстрелы Запорожье повреждения дома ФАБ
