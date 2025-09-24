Дрон и мина: на Херсонщине супруги получили ранения дважды за утро

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня, 24 сентября, в Бериславском районе Херсонщины в результате российской вооруженной агрессии пострадали пожилые супруги

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что около 07:30 оккупанты атаковали Берислав с помощью БпЛА. В результате сброса взрывчатки 63-летняя женщина получила взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, акубаротравму и осколочные ранения спины.

Во время транспортировки потерпевшей в медучреждение автомобиль взорвался на мини. Травм получил и водитель, 64-летний мужчина. У него взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, акубаротравма и осколочные ранения спины и правого плеча.

Обоих пострадавших доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, на днях в Днепровском районе Херсона мужчина взорвался на вражеской мине типа "лепесток". В результате взрыва 58-летний херсонец получил травмы от детонации и обломочное ранение ноги.