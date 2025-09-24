На Запоріжжі російські дрони вбили жінку та поранили подружжя

Ілюстративне фото: Новинарня

Сьогодні, 24 вересня, російські війська атакували Василівський та Пологівський райони Запорізької області. Одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, у Василівському районі внаслідок атаки російських FPV-дронів загинула 68-річна жінка. Ворог наніс удар по приватному будинку, який зазнав пошкоджень.

У Пологівському районі через атаку FPV-дрона дістало поранень подружжя: 82-річний чоловік та 78-річна жінка. Постраждалих доставлено до медзакладів, де їм надають необхідну допомогу.

Місцеві влада та рятувальні служби продовжують працювати на місцях обстрілів.

Нагадаємо, вночі 24 вересня росіяни завдали два удари по Запоріжжю, попередньо – керованими авіабомбами ФАБ. У Шевченківському районі пошкоджені один багатоквартирний і три приватні будинки.