"Звонок от СБУ": в Запорожье пенсионерка стала жертвой аферистов
Мошенники стали пользоваться новой схемой давления. В частности, угрожают уголовными делами
Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.
В Запорожской области стала жертвой мошенников 69-летняя женщина. В мессенджере ей позвонил по телефону неизвестный, представившийся сотрудником СБУ. Он заявил, что на женщину якобы открыто уголовное производство по причине того, что она в интернет-магазине заказывала лекарства российского производства.
Аферист предложил "сотрудничать", чтобы женщина могла "избежать ответственности". Под психологическим давлением пенсионерка передала обманщику 10 500 долларов и 1000 евро.
"По этому факту следователи полиции открыли уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины", – сообщили в полиции.
Правоохранители напоминают:
- Настоящие правоохранители не звонят в мессенджере и не требуют денег;
- Если есть сомнения, нужно звонить в полицию по номеру 102;
- Не следует перечислять деньги незнакомым лицам.
Напомним, ранее в полиции предупредили о новой схеме аферистов. Мошенники создают в соцсетях рекламу лекарства, затем запорожцы переходят по этим ссылкам, вводят личные данные для заказа. Затем на эти номера им звонят по телефону мошенники, представляются стражами порядка и запугивают фейковыми обвинениями.