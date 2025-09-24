Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

В Запорожской области стала жертвой мошенников 69-летняя женщина. В мессенджере ей позвонил по телефону неизвестный, представившийся сотрудником СБУ. Он заявил, что на женщину якобы открыто уголовное производство по причине того, что она в интернет-магазине заказывала лекарства российского производства.

Аферист предложил "сотрудничать", чтобы женщина могла "избежать ответственности". Под психологическим давлением пенсионерка передала обманщику 10 500 долларов и 1000 евро.

"По этому факту следователи полиции открыли уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины", – сообщили в полиции.

Правоохранители напоминают:

Настоящие правоохранители не звонят в мессенджере и не требуют денег;

Если есть сомнения, нужно звонить в полицию по номеру 102;

Не следует перечислять деньги незнакомым лицам.

Напомним, ранее в полиции предупредили о новой схеме аферистов. Мошенники создают в соцсетях рекламу лекарства, затем запорожцы переходят по этим ссылкам, вводят личные данные для заказа. Затем на эти номера им звонят по телефону мошенники, представляются стражами порядка и запугивают фейковыми обвинениями.