Заплатила за несуществующее авто: на Прикарпатье мошенник "заработал" на женщине почти 100 тысяч
Жительница Прикарпатья стала жертвой мошенника. Все началось с того, что она на одном из сайтов увидела объявление о лоставке автомобилей из-за границы
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Женщина связалась с незнакомцами. Ей пообещали подобрать транспортное средство по выгодной цене и привести его в Украину. Однако аферисты убедили ее, что нужно сначала внести подписку.
Более 90 тысяч гривен женщина перевела на указанный счет. Однако "продавцы" перестали выходить на связь, а обещанное авто она так и не получила. Правоохранители начали расследование.
Напомним, ранее в полиции предупредили о новой схеме аферистов. Мошенники создают в соцсетях рекламу лекарства, затем запорожцы переходят по этим ссылкам, вводят личные данные для заказа. Затем на эти номера им звонят по телефону мошенники, представляются стражами порядка и запугивают фейковыми обвинениями.