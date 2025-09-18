Фото: Нацполиция

Жительница Прикарпатья стала жертвой мошенника. Все началось с того, что она на одном из сайтов увидела объявление о лоставке автомобилей из-за границы

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Женщина связалась с незнакомцами. Ей пообещали подобрать транспортное средство по выгодной цене и привести его в Украину. Однако аферисты убедили ее, что нужно сначала внести подписку.

Более 90 тысяч гривен женщина перевела на указанный счет. Однако "продавцы" перестали выходить на связь, а обещанное авто она так и не получила. Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее в полиции предупредили о новой схеме аферистов. Мошенники создают в соцсетях рекламу лекарства, затем запорожцы переходят по этим ссылкам, вводят личные данные для заказа. Затем на эти номера им звонят по телефону мошенники, представляются стражами порядка и запугивают фейковыми обвинениями.