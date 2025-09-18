13:27  18 сентября
Вместо Петра I – боевой вертолет Ми-2: в Полтаве открыли новую экспозицию
11:50  18 сентября
В Луцке мужчина бросил взрывчатку в общественном месте
10:46  18 сентября
В Одесской области пьяный водитель сбил двух пешеходов
UA | RU
UA | RU
18 сентября 2025, 14:15

Заплатила за несуществующее авто: на Прикарпатье мошенник "заработал" на женщине почти 100 тысяч

18 сентября 2025, 14:15
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Жительница Прикарпатья стала жертвой мошенника. Все началось с того, что она на одном из сайтов увидела объявление о лоставке автомобилей из-за границы

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Женщина связалась с незнакомцами. Ей пообещали подобрать транспортное средство по выгодной цене и привести его в Украину. Однако аферисты убедили ее, что нужно сначала внести подписку.

Более 90 тысяч гривен женщина перевела на указанный счет. Однако "продавцы" перестали выходить на связь, а обещанное авто она так и не получила. Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее в полиции предупредили о новой схеме аферистов. Мошенники создают в соцсетях рекламу лекарства, затем запорожцы переходят по этим ссылкам, вводят личные данные для заказа. Затем на эти номера им звонят по телефону мошенники, представляются стражами порядка и запугивают фейковыми обвинениями.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист мошенники Ивано-Франковская область
На Закарпатье мошенники выманили в семьи военнопленного почти 3 миллиона
16 сентября 2025, 18:27
В Одессе разоблачили группу мошенников, которые выдавали себя за волонтеров и обманывали военных
16 сентября 2025, 11:13
Хотела помочь подруге: в Житомирской области женщина стала жертвой аферистов
11 сентября 2025, 19:17
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
В открытый доступ попали документы граждан при тестировании е-нотариата
18 сентября 2025, 14:58
Модный дипломатический жест: в Виндзоре королева Камилла и Мелания Трамп сияли в цветах Украины
18 сентября 2025, 14:40
В Донецкой области 10-летний мальчик больше года ухаживал за лежащими братьями – начато расследование
18 сентября 2025, 14:15
$10 тысяч за человека: в Польше раскрыли схему перевозки уклонистов в локомотивах
18 сентября 2025, 13:49
В Полтавской области разоблачили юношей, которые поджигали автомобили
18 сентября 2025, 13:37
Вместо Петра I – боевой вертолет Ми-2: в Полтаве открыли новую экспозицию
18 сентября 2025, 13:27
Харьковские аграрии могут получить помощь через Государственный аграрный реестр
18 сентября 2025, 13:15
Звание Героя Украины для Андрея Парубия: Рада поддержала обращение к Зеленскому
18 сентября 2025, 12:46
Завершено расследование в отношении бывшего руководителя Одесского ТЦК: в чем его подозревают
18 сентября 2025, 12:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »