Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

У Запорізькій області стала жертвою шахраїв 69-річна жінка. У месенджері їй зателефонував невідомий, який представився співробітником СБУ. Він заявив, що на жінку нібито відкрито кримінальне провадження через те, що вона в інтернет-магазині замовляла ліки російського виробництва.

Аферист запропонував "співпрацювати", щоб жінка могла "уникнути відповідальності". Під психологічним тиском пенсіонерка передала ошуканцю 10 500 доларів та 1000 євро.

"За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Правоохоронці нагадують:

Справжні правоохоронці не дзвонять у месенджері й не вимагають грошей;

Якщо є сумніви, потрібно телефонувати до поліції за номером 102;

Не варто перераховувати гроші незнайомим особам.

Нагадаємо, раніше в поліції попередили про нову схему аферистів. Шахраї створюють у соцмережах рекламу ліків, потім запоріжці переходять за цими посиланнями, вводять особисті дані для замовлення. Потім на ці номери їм телефонують шахраї, представляються правоохоронцями та залякують фейковими звинуваченнями.