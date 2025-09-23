Фото из открытых источников

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне активно давят на тренеров местных спортивных кружков. Об этом рассказали партизаны

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Представители движения "Желтая лента" рассказали, что в Энергодаре, Бердянске и Мелитополе оккупанты начали посещать секции по плаванию и бадминтону, требуя от тренеров "воспитывать будущих патриотов России".

Активисты отметили, что россияне требуют от наставников, чтобы те проводили с детьми "политические разговоры", а также "разъяснение понятия патриотизма". Тренеры должны следить за настроениями детей и не допускать проукраинских провокаций.

"Не помним, чтобы в прошлые годы так активно ходили, последний такой был еще в 2022", - отмечают в "Желтой ленте".

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях критический дефицит воды. Поэтому отопительный сезон под угрозой. Оккупанты разносят жителям в качестве "гуманитарной помощи" дрова, но на самом деле у многих жителей нет для этого условий.