Курортный сезон в 2025 году в Запорожской области в оккупированных городках провалился. В Кирилловке работали только 10% баз отдыха от ранее бывших

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По словам директора семейного курорта-гостиницы "Пересыпь" Сергея Лавриненко, в этом году во временно оккупированной Кирилловке работали лишь 10% баз отдыха от тех, что там были когда-то. К примеру, в 2020 году в поселке работали 500 баз отдыха, а отдыхающих было около 2,5 миллиона.

В этом году среди отдыхающих были преимущественно жители Мелитополя, Васильевки, Акимовки, Днепрорудного, Энергодара, семьи российских военных и другие жители России.

Летом 2025 года в Кирилловке работали только неработающие большие туристические базы, сейчас либо стоят закрытые, либо ограбленные либо такие, которыми пользуются российские военные.

По словам главы общественной организации "Азовское гостеприимство" Денис Катюха, россияне нанесли огромную школу состоянию Азовского моря, а также уничтожили малый бизнес Приазовья. Речь идет также о владельцах жилья, которые каждое лето сдавали в аренду "номера" отдыхающим.

"Туризм на временно оккупированных территориях мертв, море отравлено, побережье превращено в военную базу, инфраструктура разрушена, экономика уничтожена, местное население под давлением и страхом. Такие попытки восстановить отдых – это не более чем ширма для российской пропаганды", - отметил Катюха.

