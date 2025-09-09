Фото из открытых источников

Россияне не могут обеспечить жизнедеятельность на временно оккупированных территориях. Из-за отсутствия воды отопительный сезон под угрозой

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Представители Центра национального сопротивления рассказали, что в результате разрушения водопроводов и дамб на временно оккупированных территориях критический дефицит воды. Поэтому отопительный сезон под риском.

Оккупанты развозят жителям в качестве "гуманитарной помощи" дрова. При этом не все местные жители живут в домах, где есть печки. Таким образом, люди могут оказаться в холоде.

"Враг принес на ТОТ "российские стандарты жизни" – отсталость и упадок", – говорят в Центре нацсопротивления.

Напомним, ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказывал, что на оккупированных территориях с 10 сентября россияне хотят объявлять "нелегальными мигрантами" украинцев, не оформивших российские паспорта. Таким людям угрожают депортацией из их же домов.