На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни активно тиснуть на тренерів місцевих спортивних гуртків. Про це розповіли партизани

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Представники руху "Жовта стрічка" розповіли, що в Енергодарі, Бердянську та Мелітополі окупанти почали відвідувати секції з плавання та бадмінтону, вимагаючи від тренерів "виховувати майбутніх патріотів Росії".

Активісти зазначили, що росіяни вимагають від наставників, щоб ті проводили з дітьми "політичні розмови", а також "розтлумачення поняття патріотизму". Тренери мають стежити за настроями дітей та не допускати "проукраїнських провокацій".

"Не пам'ятаємо, щоб в минулі роки так активно ходили, востаннє таке було ще у 2022", – зазначають у "Жовтій стрічці".

