11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
11:51  23 вересня
На Львівщині – дві смерті від лептоспірозу лише за вересень
12:58  23 вересня
500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2025, 19:35

Росіяни на окупованому Запоріжжі роблять зі спорту пропаганду: що відбувається

23 вересня 2025, 19:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни активно тиснуть на тренерів місцевих спортивних гуртків. Про це розповіли партизани

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Представники руху "Жовта стрічка" розповіли, що в Енергодарі, Бердянську та Мелітополі окупанти почали відвідувати секції з плавання та бадмінтону, вимагаючи від тренерів "виховувати майбутніх патріотів Росії".

Активісти зазначили, що росіяни вимагають від наставників, щоб ті проводили з дітьми "політичні розмови", а також "розтлумачення поняття патріотизму". Тренери мають стежити за настроями дітей та не допускати "проукраїнських провокацій".

"Не пам'ятаємо, щоб в минулі роки так активно ходили, востаннє таке було ще у 2022", – зазначають у "Жовтій стрічці".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях критичний дефіцит води. Через це опалювальний сезон під загрозою. Окупанти розносять жителям в якості "гуманітарної допомоги" дрова, але насправді в багатьох жителів немає для цього умов.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупація окупанти Запорізька область
Росіяни вручили їм повістки: з окупованих територій врятували двох 18-річних хлопців
22 вересня 2025, 19:26
Туристичний сезон не вдався: що відбувається в окупованих містечка на Запоріжжі
19 вересня 2025, 22:15
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
На Дніпропетровщині – понад 40 атак за день: є загибла і поранені
23 вересня 2025, 21:48
Країни НАТО мають збивати літаки РФ у разі порушення їхнього повітряного простору, – Трамп
23 вересня 2025, 21:22
На Сумщині дрон атакував авто: загинув чоловік, ще один поранений
23 вересня 2025, 20:49
На Запорізькій АЕС – десятий блекаут від початку російської окупації
23 вересня 2025, 20:26
На Чернігівщині знешкодили бойові частини збитих ворожих дронів
23 вересня 2025, 19:55
На Дніпропетровщині чоловік розстріляв сусіда через ревнощі
23 вересня 2025, 19:52
На Закарпатті затримали 53-річного підозрюваного у насильстві над пенсіонеркою
23 вересня 2025, 19:45
У Львові розшукали 21-річного водія Renault, який збив жінку та втік
23 вересня 2025, 19:27
У Києві судитимуть чоловіка, який за $18 тис. обіцяв переправити військовозобов’язаного до Молдови
23 вересня 2025, 19:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »