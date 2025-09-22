Фото: Андрей Ермак

В рамках инициативы Bring Kids Back UA по временно оккупированным территориям вернули 18-летних подростков. Оба ребята после школы отказались поступать в российские университеты, несмотря на давление оккупантов

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

Ребята хотели уехать на территорию, подконтрольную Украине. Однако это было небезопасно. Однако однажды россияне вручили им повестки. Появилась реальная угроза принудительного призыва в армию РФ на войну против Украины. Тогда 18-летние ребята отважились на опасный выезд. Сегодня они уже в безопасности. Мечтают выучиться в морской академии и стать моряками.

"Теперь они могут мечтать без страха и свободно планировать будущее. Сейчас они получают всю необходимую помощь с восстановлением документов, а также психологическую поддержку и сопровождение, чтобы начать новый этап жизни. Спасибо Украинской сети за права ребенка и всем партнерам за помощь в спасении ребят", - пишет Андрей Ермак.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллиона украинских детей остаются под контролем РФ.