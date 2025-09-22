20:24  22 сентября
22 сентября 2025, 19:26

Россияне вручили им повестки: с оккупированных территорий спасли двух 18-летних парней

22 сентября 2025, 19:26
Фото: Андрей Ермак
В рамках инициативы Bring Kids Back UA по временно оккупированным территориям вернули 18-летних подростков. Оба ребята после школы отказались поступать в российские университеты, несмотря на давление оккупантов

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

Ребята хотели уехать на территорию, подконтрольную Украине. Однако это было небезопасно. Однако однажды россияне вручили им повестки. Появилась реальная угроза принудительного призыва в армию РФ на войну против Украины. Тогда 18-летние ребята отважились на опасный выезд. Сегодня они уже в безопасности. Мечтают выучиться в морской академии и стать моряками.

"Теперь они могут мечтать без страха и свободно планировать будущее. Сейчас они получают всю необходимую помощь с восстановлением документов, а также психологическую поддержку и сопровождение, чтобы начать новый этап жизни. Спасибо Украинской сети за права ребенка и всем партнерам за помощь в спасении ребят", - пишет Андрей Ермак.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллиона украинских детей остаются под контролем РФ.

19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
